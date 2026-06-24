Песков объяснил, от чего зависит начало диалога России и Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для начала диалога России и Европы нужно выяснить, готовы ли к этому европейцы.
- Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для начала диалога России и Европы необходимо выяснить, готовы ли к этому европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.