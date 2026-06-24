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Песков сомневается в необходимости посредника для переговоров России с ЕС - РИА Новости, 24.06.2026
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11:55 24.06.2026 (обновлено: 12:08 24.06.2026)
Песков сомневается в необходимости посредника для переговоров России с ЕС

Песков: уверенности в том, что РФ и ЕС для переговоров нужен посредник, нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что уверенности в необходимости посредника для переговоров между Россией и Европой нет.
  • Песков сказал, что сейчас вряд ли кто-то сможет спрогнозировать, понадобится ли потом посредник.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уверенности в том, что России и Европе для переговоров понадобится посредник нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать", - сказал Песков.
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