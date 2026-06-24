Песков сомневается в необходимости посредника для переговоров России с ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что уверенности в необходимости посредника для переговоров между Россией и Европой нет.
- Песков сказал, что сейчас вряд ли кто-то сможет спрогнозировать, понадобится ли потом посредник.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уверенности в том, что России и Европе для переговоров понадобится посредник нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать", - сказал Песков.
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