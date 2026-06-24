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Песков оценил готовность США слушать все стороны по Украине - РИА Новости, 24.06.2026
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11:54 24.06.2026 (обновлено: 12:18 24.06.2026)
Песков оценил готовность США слушать все стороны по Украине

Песков: готовность США слушать все стороны по Украине дорогого стоит

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании.
  • Дмитрий Песков назвал усилия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера конструктивными.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании, это дорогого стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы признательны господину Уиткоффу, господину Кушнеру за их усилия, считаем их весьма конструктивными. Они готовы слушать все стороны - это сейчас дорогого стоит", - сказал он журналистам.
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В миреРоссияСШАДмитрий ПесковСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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