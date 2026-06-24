Песков оценил готовность США слушать все стороны по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании.
- Дмитрий Песков назвал усилия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера конструктивными.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в украинском урегулировании, это дорогого стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.