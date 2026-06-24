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Песков рассказал о новых горизонтах в отношениях России и Индии - РИА Новости, 24.06.2026
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11:53 24.06.2026 (обновлено: 12:14 24.06.2026)
Песков рассказал о новых горизонтах в отношениях России и Индии

Песков: Россия стремится выводить отношения с Индией на новые горизонты

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия придает огромное значение развитию отношений с Индией.
  • Индия — самая большая по населению страна мира и одна из наиболее быстро развивающихся экономик, с которой Россию связывают отношения особого привилегированного партнерства.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия придает огромное значение выводу на новые горизонты отношений с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Индия - это самая большая по населению страна мира, одна из наиболее быстрыми темпами развивающаяся экономика мира, страна, обладающая потенциалом во всех областях, и страна, с которой нас связывают отношения особого привилегированного партнерства. Нас связывает также участие в международных объединениях. И, конечно, мы придаем огромное-огромное значение дальнейшему совершенствованию наших отношений, выводу на новые горизонты", - сказал Песков журналистам.
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