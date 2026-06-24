Песков рассказал о новых горизонтах в отношениях России и Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия придает огромное значение развитию отношений с Индией.
- Индия — самая большая по населению страна мира и одна из наиболее быстро развивающихся экономик, с которой Россию связывают отношения особого привилегированного партнерства.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия придает огромное значение выводу на новые горизонты отношений с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Индия - это самая большая по населению страна мира, одна из наиболее быстрыми темпами развивающаяся экономика мира, страна, обладающая потенциалом во всех областях, и страна, с которой нас связывают отношения особого привилегированного партнерства. Нас связывает также участие в международных объединениях. И, конечно, мы придаем огромное-огромное значение дальнейшему совершенствованию наших отношений, выводу на новые горизонты", - сказал Песков журналистам.