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Песков рассказал, как контакты США и Ирана помогут мировой экономике - РИА Новости, 24.06.2026
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11:51 24.06.2026 (обновлено: 12:28 24.06.2026)
Песков рассказал, как контакты США и Ирана помогут мировой экономике

Песков: контакты США и Ирана помогут "залечить раны" в мировой экономике

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.
  • По его мнению, меморандум позволит отодвинуть порог боевых действий и поможет залечить раны в мировой экономике, в том числе благодаря разблокировке Ормузского пролива.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Контакты США и Ирана позволяют начать "залечивание ран" в мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании, мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий. Мы считаем это весьма позитивно и для региона, и для мира в целом", - сказал Песков журналистам, комментируя меморандум между США и Ираном.
Он отметил, что это поможет мировой экономике.
"А главное тот факт, что сейчас разблокирован Ормузский пролив. Позволит (меморандум - ред.) приступить к залечиванию ран в мировой экономике, которые она получила от этого", - подчеркнул представитель Кремля.
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