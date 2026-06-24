Песков: Россия видит, что единство коллективного Запада пошатнулось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии «определенных трещин» в коллективном Западе.
- По мнению Пескова, неизвестно, до какой степени эти «трещины» могут вырасти в ближайшей перспективе.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Останется он (коллективный Запад – ред.) ли вообще существовать, учитывая, по крайней мере, как мы считаем это с московского угла, все-таки определенные трещины в коллективном Западе сейчас наметились, и пока непонятно, до какой степени они вырастут в ближайшей перспективе", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".