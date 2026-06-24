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Технологическая революция наложит свой отпечаток на мир, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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10:41 24.06.2026 (обновлено: 10:55 24.06.2026)
Технологическая революция наложит свой отпечаток на мир, заявил Песков

Песков: технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие.
  • Песков отметил, что, по имеющимся прогнозам, мировое население начнет сокращаться раньше, чем наступит середина XXI века, и это будет сопровождаться технологической революцией.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду в Москве проходит XII международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". В ходе форума Песков рассказал, что вопрос демографии является болезненным для ряда стран. По его словам, существуют прогнозы, что в ближайшее время - раньше, чем наступит середина XXI века, - мировое население начнет сокращаться. Песков отметил, что все это сопровождается технологической революцией.
"Это все сопровождается технологическим переделом, технологической революцией. Очевидно, что она тоже происходит. Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем, или наши потомки это поймут. Но, так или иначе, это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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