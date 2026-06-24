Технологическая революция наложит свой отпечаток на мир, заявил Песков

"Это все сопровождается технологическим переделом, технологической революцией. Очевидно, что она тоже происходит. Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем, или наши потомки это поймут. Но, так или иначе, это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел", - сказал он.