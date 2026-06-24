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Песков назвал болезненный для части стран вопрос - РИА Новости, 24.06.2026
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10:38 24.06.2026 (обновлено: 10:41 24.06.2026)
Песков назвал болезненный для части стран вопрос

Песков: вопрос демографии является болезненным для ряда стран

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос демографии является болезненным для России и Китая, где началось сокращение населения.
  • Песков отметил, что для Индии вопрос демографии не является болезненным, но существуют прогнозы о сокращении мирового населения до середины XXI века.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вопрос демографии является болезненным для ряда стран, в том числе для России и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это очень болезненный вопрос для нашей страны, для России. Это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
При этом Песков отметил, что для Индии вопрос демографии, наоборот, не болезненный, так как там продолжается стремительный рост населения.
"Но существуют прогнозы, что в самое уже ближайшее время, то есть раньше, чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться", - отметил Песков.
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