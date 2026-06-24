Песков назвал болезненный для части стран вопрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос демографии является болезненным для России и Китая, где началось сокращение населения.

Песков отметил, что для Индии вопрос демографии не является болезненным, но существуют прогнозы о сокращении мирового населения до середины XXI века.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вопрос демографии является болезненным для ряда стран, в том числе для России и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это очень болезненный вопрос для нашей страны, для России . Это болезненный вопрос для Китая , там началось достаточно быстрое сокращение населения", - сказал Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

При этом Песков отметил, что для Индии вопрос демографии, наоборот, не болезненный, так как там продолжается стремительный рост населения.