Песков рассказал о сокращении доли доллара в международных расчетах

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доля доллара в международных расчетах остается высокой, но тенденция к ее сокращению налицо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что сокращение происходит не потому, что страны отказываются от валюты, а потому, что эмитент "пытается навязывать свои правила".