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Песков рассказал о сокращении доли доллара в международных расчетах - РИА Новости, 24.06.2026
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10:16 24.06.2026 (обновлено: 10:24 24.06.2026)
Песков рассказал о сокращении доли доллара в международных расчетах

Песков заявил о тенденции сокращения доли доллара в международных расчетах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах остается высокой, но тенденция к ее сокращению налицо.
  • По словам Пескова, сокращение доли доллара происходит не из-за отказа стран от валюты, а из-за того, что эмитент «пытается навязывать свои правила».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доля доллара в международных расчетах остается высокой, но тенденция к ее сокращению налицо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что доля основной резервной валюты в международных расчетах - она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этой доли", - сказал Песков на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он отметил, что сокращение происходит не потому, что страны отказываются от валюты, а потому, что эмитент "пытается навязывать свои правила".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков заявил о девальвации международных отношений
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