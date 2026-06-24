Песков рассказал о сокращении доли доллара в международных расчетах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах остается высокой, но тенденция к ее сокращению налицо.
- По словам Пескова, сокращение доли доллара происходит не из-за отказа стран от валюты, а из-за того, что эмитент «пытается навязывать свои правила».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доля доллара в международных расчетах остается высокой, но тенденция к ее сокращению налицо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что доля основной резервной валюты в международных расчетах - она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этой доли", - сказал Песков на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он отметил, что сокращение происходит не потому, что страны отказываются от валюты, а потому, что эмитент "пытается навязывать свои правила".