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Песков заявил о девальвации международных отношений - РИА Новости, 24.06.2026
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10:13 24.06.2026 (обновлено: 10:23 24.06.2026)
Песков заявил о девальвации международных отношений

Песков: система международных отношений девальвируется

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о девальвации системы международных отношений, международных экономических устоев и основной резервной валюты.
  • Дмитрий Песков принял участие в XII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Система международных отношений девальвируется так же, как международные экономические устои и основная резервная валюта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в среду принял участие в XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируется международная организация во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет безопасности, девальвируется способность Совета безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем, девальвируются международные экономические устои, девальвируется даже основная резервная валюта", - сказал Песков
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