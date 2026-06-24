Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о девальвации системы международных отношений, международных экономических устоев и основной резервной валюты.
- Дмитрий Песков принял участие в XII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Система международных отношений девальвируется так же, как международные экономические устои и основная резервная валюта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в среду принял участие в XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируется международная организация во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет безопасности, девальвируется способность Совета безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем, девальвируются международные экономические устои, девальвируется даже основная резервная валюта", - сказал Песков