Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день.
- По словам Пескова, в определенный момент наступят необратимые процессы для киевского режима.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация на фронте для Киева в определенное время уже станет необратимой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна. Российские войска продвигаются по всему фронту.
"В определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима", - сказал Песков журналистам.
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26 сентября 2025, 13:50