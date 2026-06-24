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Ситуация на фронте для Киева станет необратимой, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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10:12 24.06.2026
Ситуация на фронте для Киева станет необратимой, заявил Песков

Песков: ситуация на фронте для Киева в какой-то момент станет необратимой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день.
  • По словам Пескова, в определенный момент наступят необратимые процессы для киевского режима.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация на фронте для Киева в определенное время уже станет необратимой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна. Российские войска продвигаются по всему фронту.
"В определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима", - сказал Песков журналистам.
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