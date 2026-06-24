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Песков рассказал, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США - РИА Новости, 24.06.2026
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10:01 24.06.2026 (обновлено: 10:17 24.06.2026)
Песков рассказал, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США

Песков не стал раскрывать, поздравит ли Путин трампа с Днем независимости США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с Днем независимости США.
  • В этом году отмечается 250-летие независимости США.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, поздравит российский лидер России Владимир Путин с Днем независимости США американского президента Дональда Трампа.
В этом году отмечается 250-летие независимости США.
"Мы ответим... послушайте, у нас такая повестка дня, а вы живете повесткой США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
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