Песков рассказал, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с Днем независимости США.
- В этом году отмечается 250-летие независимости США.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, поздравит российский лидер России Владимир Путин с Днем независимости США американского президента Дональда Трампа.
В этом году отмечается 250-летие независимости США.
"Мы ответим... послушайте, у нас такая повестка дня, а вы живете повесткой США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.