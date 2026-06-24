Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация на фронте ухудшается для Киева.
- По словам Пескова, российские военные продвигаются по всему фронту.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту", - сказал Песков журналистам.