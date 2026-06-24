Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости привлечения киевского режима к юридической ответственности.
- Песков подчеркнул, что преступления четко документируются и архивируются, и никто их не забудет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя привлечение киевского режима к юридической ответственности, заявил, что всему свое время.
"Это нужно сделать, потому что преступления на лицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудет. Поэтому всему свое время", - сказал Песков журналистам, упоминая привлечение киевского режима к юридической ответственности.