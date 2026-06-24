Длительный перелет может стать испытанием для сердца, предупредила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью и после перенесенного инсульта перед длительным перелетом рекомендуется посетить кардиолога.
- Путешествие может стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы.
- Во время перелета на сердце влияют гипоксия, обезвоживание, длительная неподвижность и необходимость оставаться в одной позе, что может вызвать сгущение крови, нарушить венозный отток и ритм сердца, а также спровоцировать скачки давления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью и после перенесенного инсульта перед длительным перелетом рекомендуется посетить кардиолога, предупредила директор филиалов сети лабораторий KDL Медскан в Волгограде Наталия Беляева.
"Пациенты с ишемической болезнью, гипертонией, фибрилляцией предсердий или после перенесенного инсульта попадают в зону особого внимания. Им перед перелетом, особенно длительным, обязательно нужно проверить свое здоровье и проконсультироваться с кардиологом", - сказала Беляева NEWS.ru.
Как отметила специалист, для сердечно-сосудистой системы путешествие может стать серьезным испытанием, поэтому важно заранее оценить состояние сердца и сосудов. Она добавила, что на сердце во время перелета влияют гипоксия, обезвоживание, длительная неподвижность и необходимость оставаться в одной позе.
Эти факторы могут вызвать сгущение крови, нарушить венозный отток и ритм сердца, а также спровоцировать скачки давления, пояснила Беляева. Кроме того, существует риск тромбообразования, добавила специалист.