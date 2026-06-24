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Длительный перелет может стать испытанием для сердца, предупредила врач - РИА Новости, 24.06.2026
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18:52 24.06.2026
Длительный перелет может стать испытанием для сердца, предупредила врач

Беляева: людям с гипертонией перед перелетом стоит провериться у кардиолога

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в самолете во время полета
Пассажиры в самолете во время полета - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры в самолете во время полета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью и после перенесенного инсульта перед длительным перелетом рекомендуется посетить кардиолога.
  • Путешествие может стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы.
  • Во время перелета на сердце влияют гипоксия, обезвоживание, длительная неподвижность и необходимость оставаться в одной позе, что может вызвать сгущение крови, нарушить венозный отток и ритм сердца, а также спровоцировать скачки давления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью и после перенесенного инсульта перед длительным перелетом рекомендуется посетить кардиолога, предупредила директор филиалов сети лабораторий KDL Медскан в Волгограде Наталия Беляева.
"Пациенты с ишемической болезнью, гипертонией, фибрилляцией предсердий или после перенесенного инсульта попадают в зону особого внимания. Им перед перелетом, особенно длительным, обязательно нужно проверить свое здоровье и проконсультироваться с кардиологом", - сказала Беляева NEWS.ru.
Как отметила специалист, для сердечно-сосудистой системы путешествие может стать серьезным испытанием, поэтому важно заранее оценить состояние сердца и сосудов. Она добавила, что на сердце во время перелета влияют гипоксия, обезвоживание, длительная неподвижность и необходимость оставаться в одной позе.
Эти факторы могут вызвать сгущение крови, нарушить венозный отток и ритм сердца, а также спровоцировать скачки давления, пояснила Беляева. Кроме того, существует риск тромбообразования, добавила специалист.
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