Экономист рассказала, кто выиграет от новой пенсионной программы

Краткий пересказ от РИА ИИ В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, в рамках которой работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде.

Наибольший эффект от участия в новой пенсионной программе получат молодые сотрудники, которые только начинают карьеру, так как даже относительно небольшие регулярные взносы при длительном сроке накопления способны сформировать существенный дополнительный пенсионный капитал.

Новая пенсионная программа может стать дополнительным инструментом привлечения и удержания работников для работодателей в условиях дефицита кадров.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наибольший эффект от участия в предложенной в России новой пенсионной программе с господдержкой получат молодые сотрудники, которые только начинают карьеру, заявила РИА Новости профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Майя Дубовик.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в июне рассказал о разработке в России новой пенсионной программы, которая будет финансироваться за счет работодателя, а сотрудники будут становиться ее участниками сразу при трудоустройстве.

В рамках программы работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде, который будет управлять этими средствами. Выплаты с такого счета работник будет получать по достижении пенсионного возраста. Предполагается, что сотрудникам и работодателям будут предоставлены налоговые льготы.

"Наибольший эффект программа может дать молодым сотрудникам, которые только начинают карьеру. Даже относительно небольшие регулярные взносы при длительном сроке накопления способны сформировать существенный дополнительный пенсионный капитал", – сказала Дубовик.

Он добавила, что для работников предпенсионного возраста участие также может быть полезным, однако горизонт накоплений в этом случае объективно короче, а значит и потенциальный эффект будет ниже.

По словам эксперта, новая программа может вовлечь в систему долгосрочных накоплений миллионы людей, которые сейчас никак не формируют дополнительный капитал на будущее.

"Для большинства граждан главная проблема заключается не в отсутствии желания копить, а в том, что долгосрочные финансовые цели постоянно уступают место текущим расходам. Именно поэтому одним из ключевых элементов новой модели становится автоматическое подключение работников с правом отказа", - заявила она.

Для работодателей участие в программе тоже выгодно, уверена эксперт. "В условиях дефицита кадров это может стать дополнительным инструментом привлечения и удержания работников наряду с добровольным медицинским страхованием, корпоративным обучением и другими льготами", – пояснила она.

"Наиболее логичным выглядит поэтапное внедрение таких механизмов через крупные компании и организации с государственным участием, где корпоративные пенсионные программы уже используются как элемент социального пакета и кадровой политики", - сказала Дубовик.