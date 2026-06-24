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Эксперт рассказал, кто может досрочно выйти на пенсию за выслугу лет - РИА Новости, 24.06.2026
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04:22 24.06.2026
Эксперт рассказал, кто может досрочно выйти на пенсию за выслугу лет

Юрист Петкилев: военные и космонавты могут досрочно выйти на пенсию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и космонавты могут досрочно выйти на пенсию при наличии определенной выслуги лет.
  • Космонавты имеют право на пенсию при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин с обязательным стажем в летно-испытательном отряде.
  • Педагоги имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии не менее 25 лет педагогической деятельности в организациях для детей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и космонавты при наличии определенной выслуги лет могут досрочно выйти на пенсию, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"Отдельную категорию составляют пенсии за выслугу лет. Космонавты имеют на них право при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (с обязательным стажем в летно-испытательном отряде). Сотрудники МВД, военнослужащие ВС РФ и иных силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы, - сказал Петкилев.
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Он уточнил, что для этих категорий граждан возраст выхода на пенсию не имеет значения, важен специальный стаж. Благодаря повышенным коэффициентам за экстремальные условия отдельные периоды службы засчитываются в выслугу лет на льготных условиях. Так, например, космонавту один месяц службы на штатных должностях засчитывается за два месяца, а месяц космического полета - за пять месяцев.
"Похожий подход применяется и в отношении педагогов. Они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии не менее 25 лет педагогической деятельности в организациях для детей, которая назначается с отсрочкой в пять лет после выработки стажа", - отметил Петкилев.
Эксперт пояснил, что по закону педагоги имеют право на досрочную страховую пенсию по старости, а не на пенсию за выслугу лет. При этом основание в обоих случаях одинаковое - наличие необходимого специального стажа.
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