Эксперт рассказал, кто может досрочно выйти на пенсию за выслугу лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и космонавты могут досрочно выйти на пенсию при наличии определенной выслуги лет.

Космонавты имеют право на пенсию при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин с обязательным стажем в летно-испытательном отряде.

Педагоги имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии не менее 25 лет педагогической деятельности в организациях для детей.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и космонавты при наличии определенной выслуги лет могут досрочно выйти на пенсию, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

"Отдельную категорию составляют пенсии за выслугу лет. Космонавты имеют на них право при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (с обязательным стажем в летно-испытательном отряде). Сотрудники МВД, военнослужащие ВС РФ и иных силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы, - сказал Петкилев

Он уточнил, что для этих категорий граждан возраст выхода на пенсию не имеет значения, важен специальный стаж. Благодаря повышенным коэффициентам за экстремальные условия отдельные периоды службы засчитываются в выслугу лет на льготных условиях. Так, например, космонавту один месяц службы на штатных должностях засчитывается за два месяца, а месяц космического полета - за пять месяцев.

"Похожий подход применяется и в отношении педагогов. Они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии не менее 25 лет педагогической деятельности в организациях для детей, которая назначается с отсрочкой в пять лет после выработки стажа", - отметил Петкилев.