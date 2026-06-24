Стало известно, где пенсия работающих россиян превысила 30 тысяч рублей

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан России в мае 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.