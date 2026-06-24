Стало известно, где пенсия работающих россиян превысила 30 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан России в мае 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах.
- Средняя пенсия работающих граждан в мае 2026 года по стране составляет 23 721 рубль.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан России в мае 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этим данным, такой уровень средней пенсии зафиксирован в Республике Коми (30 005 рублей), Сахалинской области (30 490 рублей), Мурманской области (30 908 рублей), Якутии (31 754 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (32 277 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (32 596 рублей), Магаданской области (33 680 рублей), Камчатском крае (33 762 рубля), Ненецком автономном округе (35 902 рубля) и Чукотском автономном округе (39 383 рубля).
Средняя пенсия работающих граждан в мае этого года по стране составляет 23 721 рубль.
Стал известен средний размер пенсии россиян
19 июня, 06:27