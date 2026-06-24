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Альпинистка Пекова рассказала о дискриминации российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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11:06 24.06.2026
Альпинистка Пекова рассказала о дискриминации российских спортсменов

Алина Пекова рассказала о дискриминации российских спортсменов из-за политики

© Фото : социальные сети Алины ПековойАлина Пекова
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : социальные сети Алины Пековой
Алина Пекова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.
  • В октябре 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях.
  • Пекова рассказала о случаях дискриминации по отношению к российским спортсменам из-за политической ситуации в мире.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова в интервью РИА Новости рассказала, что зачастую чувствовала дискриминацию по отношению к российским спортсменам из-за политической ситуации в мире.
Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год. Во вторник Пекова сообщила в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
"Честно говоря, сильная дискриминация по отношению к россиянам. Очень сложно. Со мной даже отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях. Отказывались общаться. Один хороший знакомый из Франции попросил не отмечать его на фотографиях: "Извини, но мне будут угрожать потом". Другая коллега сказала, что не будет со мной общаться на русском языке. Но не очень хочется говорить о политике", - отметила Пекова.
Полностью интервью с Алиной Пековой читайте в среду на сайте РИА Новости.
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