Краткий пересказ от РИА ИИ Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.

В октябре 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях.

Пекова рассказала о случаях дискриминации по отношению к российским спортсменам из-за политической ситуации в мире.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова в интервью РИА Новости рассказала, что зачастую чувствовала дискриминацию по отношению к российским спортсменам из-за политической ситуации в мире.

Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год. Во вторник Пекова сообщила в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.

"Честно говоря, сильная дискриминация по отношению к россиянам. Очень сложно. Со мной даже отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях. Отказывались общаться. Один хороший знакомый из Франции попросил не отмечать его на фотографиях: "Извини, но мне будут угрожать потом". Другая коллега сказала, что не будет со мной общаться на русском языке. Но не очень хочется говорить о политике", - отметила Пекова.