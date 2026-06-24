"Хабибу устроила бы проверку": интервью русской альпинистки-рекордсменки

Российская альпинистка - в Книге рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 высочайших гор Земли. В интервью РИА Новости 33-летняя Алина Пекова рассказала, как не сойти с ума на горе, почему мужчины ее хейтят, чего она боится и о проверке для Хабиба Нурмагомедова.

"В меня никто не верил"

- Альпинизм многие считают весьма странным видом спорта. А альпинистов – сумасшедшими людьми. Согласны?

- Со стороны может казаться так, учитывая, насколько это опасное занятие. Действительно, многие не понимают, зачем рисковать жизнью, всем ради горы, не получая взамен ничего. В других видах спорта ты получаешь денежное вознаграждение, а альпинизм – это, скорее, про жажду открытий и покорений.

- Откуда в вас это хорошее сумасшествие? Желание что-то кому-то доказать? Например, мужчинам?

- Я не соревнуюсь с мужчинами и не ставлю вопрос в гендерной плоскости — для меня это личный спортивный вызов.

- Борьба с собой?

- Скорее всего, да. Доказать самой себе, что могу это сделать. А еще я – человек, который обожает природу. Люблю уединение. Родилась в горной местности, вокруг – вершины, со всех ракурсов видны. Меня к ним по-настоящему тянуло и тянет. Во-вторых, всегда вдохновляли люди, которые посвящают себя исследованию мира, которым интересно, что же там, за горизонтом? С детства хотела быть такой. Это настоящее вдохновение.

© Фото : социальные сети Алины Пековой Сертификат Алины Пековой на включение в Книгу рекордов Гиннесса © Фото : социальные сети Алины Пековой Сертификат Алины Пековой на включение в Книгу рекордов Гиннесса

- В советское время существовал культ альпинизма. Восходителей считали героями. Если кто-то погибал, никто бы и не подумал сказать: "Сам виноват, дурак, куда полез". Почему все изменилось?

- На самом деле, даже сами альпинисты зачастую говорят про "сам виноват". А вообще, сейчас самая большая проблема – переизбыток информации, зачастую недостоверной. Но никто не разбирается, где правда, от этого в обществе нарастает негатив к нашему виду спорта. Называют альпинистов сумасшедшими. Обвиняют в том, что они не думают о близких и родных, а только лишь о собственном эго, идут ради него на смерть. А по-настоящему разобраться, что нами движет, многие не хотят.

- Если говорить о гендерном равенстве. После трагедии 1974 года, когда погибла группа Эльвиры Шатаевой, женский альпинизм в СССР подвергся настоящим репрессиям. Сейчас отношение к женщинам в сообществе изменилось?

- Отношение поменялось. Но у мужчин все же больше достижений, чем у женщин.

- Но ведь именно вы стали первым альпинистом из России, которому покорились все 14 восьмитысячников в мире. А не мужчина.

- Любые громкие достижения всегда вызывают разные эмоции — и поддержку, и сомнения, и критику.

- На вас выливается немало хейта. От зависти или чего-то другого?

- С хейтом в жизни сталкивается каждый. Кого-то, как мы говорили, задевает гендерная принадлежность. Кому-то не нравится мой быстрый стиль восхождения. А мне кажется, что это, наоборот, большой вызов – выполнить столь масштабный проект в таком ритме, за полтора года. Так бывает с масштабными задачами: сначала их не воспринимают всерьез, затем сомневаются, а после результата они кажутся очевидными. Но для меня важно, что я прошла этот путь и знаю, насколько он был сложным.

- Еще писали, что вас чуть ли не на руках заносили на вершины, и ваш успех – заслуга других людей.

- Это не так. Да, мой стиль отличается от традиционного альпинизма, когда за год поднимаются на один-два восьмитысячника. Но времена меняются. Оказывается, что организм способен на большее. Когда-то мне говорили, что для покорения Эвереста нужен минимум год подготовки, а затем еще столько же, чтобы восстановиться. Мол, человек теряет пять лет жизни за одно такое восхождение. А тут оказывается, что за полгода человек может подняться на 11 восьмитысячников, как я.

- А что именно изменилось?

- Когда Нирмал Пурджа покорил все восьмитысячники за шесть месяцев, его тоже многие критиковали. Изначально его считали безумцем. Но Нирмал поставил перед собой задачу и сделал все, чтобы успешно ее выполнить. Понятное дело, что в чистом стиле, без кислорода и посторонней помощи, сделать подобное невозможно. Но и наши проекты интересны по-своему. И тоже заслуживают уважения.

- Каково девушке выживать в сложнейших горных условиях?

- Ни связи с внешним миром, ни душа, ни привычных удобств. Если говорить о базовом лагере, то туалет, как в деревне.

- А если приспичит на восьми тысячах метров?

- Это не такая большая проблема, как кажется. У нас очень удобные комбинезоны, которые расстегиваются в нужных местах. Так что проблем нет в том, чтобы найти, как сделать дела.

© Фото предоставлено Алиной Пековой На последний восьмитысячник Алина Пекова поднялась 9 октября © Фото предоставлено Алиной Пековой На последний восьмитысячник Алина Пекова поднялась 9 октября

"Говорили, что мой папа – депутат"

- Вам бы не хотелось повторить свое достижение, но уже в классическом варианте, без кислорода?

- Попробовать на каких-то отдельных вершинах – да. Повторить… Вряд ли. Нужно огромное количество времени, денег, ресурсов и энергии. Плюс ко всему, это опять же огромный риск. А у меня в жизни есть еще многое, что нужно сделать.

- Что самое обидное вы слышали в свой адрес?

- То, что я – чей-то проект. Или что мой папа – депутат! Конечно, я бы хотела, чтобы он был депутатом. Шучу. Люди зачастую вообще не понимают, что говорят. Транслируют первое, что приходит в голову. Очень не люблю нетактичных людей. Когда лезут в то, о чем не имеют ни малейшего представления. Или же начинают надоедать с глупыми советами.

- А кто на самом деле ваш папа?

- Спортсмен. Всю жизнь занимался вольной борьбой. Он – тот самый борец со сломанными ушами.

- Публикации в СМИ часто задевают вас?

- Поначалу старалась не читать, что пишут. Но мне периодически присылали статьи. Откровенная неправда задевала. Ведь слухи потом расползаются, и у людей складывается неправильное впечатление обо мне. Хотя со временем стала проще ко многому относиться.

- Вы как-то записывали подкаст вместе с Викторией Боней. Вы ее считаете настоящей спортсменкой?

- Она - медийная личность, поэтому многие не верят в искренность ее увлечения альпинизмом. Но мне показалось, что Виктория влюблена в горы. И что она по-настоящему любит это дело.

- А вы себя считаете профессионалом?

- Всегда можно чему-то учиться, несмотря на достижения. Но мне кажется, что человек, который прошел все 14 восьмитысячников, он увидел многое. И называть его непрофессионалом нельзя. Но с другой стороны…

- Ваша природная скромность не позволяет?

- Нет, не в этом дело. Просто мне еще многому предстоит научиться.

- Чувствуете себя звездой? Десятки интервью, шоу, выступлений.

- Не чувствую. Я на все это смотрю чуть по-другому. Наверное, потому что не ставила такой цели изначально. Подруги говорят: "Ты просто была не готова к такому вниманию". Но все эти интервью и шоу – тоже опыт. Хочется поделиться с людьми своей историей. Да и общение с представителями разных сфер мне интересно. Я спокойный человек, и излишнее внимание не особо люблю.

- Кажется, что в вас борется понимание необходимости извлекать выгоду из успеха и нелюбовь к медийности.

- 100%. Но я очень стараюсь. Каждый раз себе говорю, что хватит с меня интервью. Нужно восстановиться, освободить голову, перезагрузиться. Но потом понимаю, что не могу отказать.

© Фото предоставлено Алиной Пековой Броуд-Пик (8051м) © Фото предоставлено Алиной Пековой Броуд-Пик (8051м)

"Хайповать на трупах – неэтично"

- Тема смертельного риска всегда притягивала людей. Бывало такое, что находились на грани?

- Смертельно опасных ситуаций не было. Но каждая гора – это риск. Там ты все время ходишь рядом со смертью. Или же смерть рядом с тобой. Это ощущение есть всегда, понимаешь, что находишься в максимально опасной зоне. Были неприятные ситуации, камнепады, лавины. Вообще, когда затеваешь подобные проекты, удача тоже играет огромную роль. Не только подготовка и профессионализм.

- Вообще, многие хайпуют на трупах в горах. Снимают видео, делают подборки из фотографий.

- Конечно, и у меня была возможность так хайповать, снимать умерших людей. Они мне попадались практически на каждой горе. Но это просто неэтично - выкладывать подобное в социальных сетях. Я бы не хотела, чтобы, случись что со мной, потом такое фото гуляло по сети.

- При первой подобной встрече не было мысли развернуться и уйти?

- Да, достаточно непростые картины открывались моим глазам. Когда еще и понимаешь, что уже ничем не можешь помочь. Но чтобы развернуться – нет. На горе твой мозг работает совсем другом режиме. Осознаешь, что ты в зоне риска, что тоже можешь оказаться на месте этого человека. Происходит мобилизация всего организма. Страх уходит. И постепенно…

- Начинаешь привыкать?

- К этому невозможно привыкнуть полностью, просто в горах ты не имеешь права на эмоции.

- Виды спорта, в которых человек борется с природой, зачастую окутаны мистикой и легендами. Плюс, различные поверья у местных жителей, сказки о злых духах и прочее. Никогда не сталкивались с чем-то потусторонним или сверхъестественным?

- В горах часто появляется ощущение, будто там кто-то обитает. Что ты не один. Или и вовсе, что гора живая. Был один случай, когда мы поднимались с напарником на Лхоцзе. Парное восхождение, два пика за один день. Спустившись с Эвереста, сразу пошли на Лхоцзе. Время уже приближалось к вечеру, все двигались в обратном направлении. Коллега шел метрах в ста сзади. И когда до вершины оставалось около десяти метров, я почувствовала: рядом еще кто-то есть. И в этот момент я буквально лицом к лицу столкнулась с телом погибшего альпиниста. Как будто почувствовала его.

- К слову о напарниках. Кого бы из известных спортсменов взяли с собой в связку? Чтобы не получилось, как у Высоцкого, "если друг оказался вдруг"?

- Это прям вопрос на засыпку! Надо подумать.

- Может быть, Артема Дзюбу? Или кого-нибудь из фигуристок?

- Мне кажется, им это вряд ли было бы интересно. Если честно, я обожаю большой теннис.

- Тогда Александра Бублика. Много новых слов узнали бы!

- Или Арину Соболенко. Она очень прикольная и классная. Импульсивная девушка. Хотя нет! Поняла. Я бы взяла с собой Хабиба Нурмагомедова. Или Ислама Махачева. Устроила бы им проверку! Хотела бы посмотреть на этих бойцов на высоте. Да-да.

© Соцсети спортсмена Хабиб Нурмагомедов © Соцсети спортсмена Хабиб Нурмагомедов

- Как вообще сейчас обстановка в альпинистском сообществе? Учитывая непростую политическую ситуацию.

- Честно говоря, сильная дискриминация по отношению к россиянам. Очень сложно. Со мной даже отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях. Отказывались общаться. Один хороший знакомый из Франции попросил не отмечать его на фотографиях. "Извини, но мне будут угрожать потом". Другая коллега сказала, что не будет со мной общаться на русском языке. Но не очень хочется говорить о политике.

- О планах на будущее. Дальше что? Я не о спорте.

- В жизни у меня все как будто бы так грустно… Шучу! Наверное, пора бы уже задуматься о личной жизни. Пока передо мной стояла такая глобальная цель, старалась ни на что не отвлекаться. Оставила все дела, все "земное", и максимально сфокусировалась на проекте.

- Родственники, наверное, достают с вопросами "когда уже муж, семья, дети", "часики тикают" и так далее?