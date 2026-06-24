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Запад стремится ослабить суверенитет России в Арктике, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.06.2026
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16:02 24.06.2026 (обновлено: 16:03 24.06.2026)
Запад стремится ослабить суверенитет России в Арктике, заявил Патрушев

Патрушев: Запад стремится ослабить суверенитет РФ в Арктике ради ресурсов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арктика превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав.
  • Страны Запада пытаются ослабить суверенитет России в Арктике, чтобы обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам.
СЕВЕРОМОРСК, 24 июн - РИА Новости. Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике.
На это указал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по обеспечению безопасности Арктической зоны России.
"Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав, - подчеркнул Патрушев.
"Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над ее Арктической зоной", - добавил.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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15 июня, 17:45
 
РоссияАрктикаНиколай Патрушев
 
 
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