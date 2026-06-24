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Враги России "съехали с катушек", заявила Памфилова - РИА Новости, 24.06.2026
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13:51 24.06.2026
Враги России "съехали с катушек", заявила Памфилова

Памфилова: враги России съехали с катушек, перешли к террору против гражданских

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что враги России перешли на террор против гражданского населения.
  • ЦИК предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности на выборах в ЕДГ-2026, несмотря на возможные проблемы со связью.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Враги России "съехали с катушек", перешли на террор гражданского населения, в связи с этим ЦИК предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности на выборах, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Наши враги вообще съехали с катушек, палят по всему, что только можно, уже просто перешли на террор гражданского населения. Понимая все это и думая о безопасности, мы предпринимаем все необходимые меры", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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Она отметила, что возможные проблемы со связью не должны помешать провести традиционное и дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 без сбоев.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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