Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что враги России перешли на террор против гражданского населения.

ЦИК предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности на выборах в ЕДГ-2026, несмотря на возможные проблемы со связью.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Враги России "съехали с катушек", перешли на террор гражданского населения, в связи с этим ЦИК предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности на выборах, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Наши враги вообще съехали с катушек, палят по всему, что только можно, уже просто перешли на террор гражданского населения. Понимая все это и думая о безопасности, мы предпринимаем все необходимые меры", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что возможные проблемы со связью не должны помешать провести традиционное и дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 без сбоев.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.