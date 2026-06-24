Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала, сколько избирателей смогут проголосовать дистанционно - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:30 24.06.2026
Памфилова рассказала, сколько избирателей смогут проголосовать дистанционно

Памфилова: 48 млн избирателей смогут проголосовать дистанционно на выборах-2026

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в этом году.
  • ДЭГ будет применяться в ходе более чем 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3 600 видов бюллетеней.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в этом году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Количество зарегистрированных избирателей, где будет применяться ДЭГ, составляет 48 миллионов 400 тысяч, то есть такая потенциальная возможность проголосовать высокая", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
Она добавила, что у 86% уже есть "сопоставленная учетная запись".
Как отметила Памфилова, помимо выборов депутатов Госдумы, предполагается применить ДЭГ в ходе более чем 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3 600 видов бюллетеней.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Памфилова рассказала, как пройдет голосование на выборах в Госдуму
Вчера, 11:15
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала