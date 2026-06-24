Памфилова рассказала, сколько избирателей смогут проголосовать дистанционно

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в этом году.

ДЭГ будет применяться в ходе более чем 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3 600 видов бюллетеней.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в этом году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Количество зарегистрированных избирателей, где будет применяться ДЭГ, составляет 48 миллионов 400 тысяч, то есть такая потенциальная возможность проголосовать высокая", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.

Она добавила, что у 86% уже есть "сопоставленная учетная запись".

Как отметила Памфилова, помимо выборов депутатов Госдумы , предполагается применить ДЭГ в ходе более чем 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3 600 видов бюллетеней.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.