Памфилова рассказала, сколько избирателей смогут проголосовать дистанционно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в этом году.
- ДЭГ будет применяться в ходе более чем 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3 600 видов бюллетеней.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в этом году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Количество зарегистрированных избирателей, где будет применяться ДЭГ, составляет 48 миллионов 400 тысяч, то есть такая потенциальная возможность проголосовать высокая", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Она добавила, что у 86% уже есть "сопоставленная учетная запись".
Как отметила Памфилова, помимо выборов депутатов Госдумы, предполагается применить ДЭГ в ходе более чем 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3 600 видов бюллетеней.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.