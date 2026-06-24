Сбои связи на выборах не должны помешать голосованию, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В дни выборов в сентябре могут быть сбои связи.
- Элла Памфилова заявила, что это не должно помешать проведению традиционного голосования и ДЭГ без сбоев.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбои связи могут быть в дни выборов в сентябре, это не должно помешать провести традиционное голосование и ДЭГ без сбоев, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Возможные перебои в работе мобильной связи, передачи данных могут быть, и вы должны быть к этому готовы, и это не должно нам помешать провести традиционное голосование и голосование посредством ДЭГ на высоком уровне, на штатной основе без сбоев ", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.