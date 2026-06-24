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Сбои связи на выборах не должны помешать голосованию, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.06.2026
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11:40 24.06.2026
Сбои связи на выборах не должны помешать голосованию, заявила Памфилова

Памфилова: возможные сбои связи на выборах не должны помешать голосованию

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В дни выборов в сентябре могут быть сбои связи.
  • Элла Памфилова заявила, что это не должно помешать проведению традиционного голосования и ДЭГ без сбоев.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбои связи могут быть в дни выборов в сентябре, это не должно помешать провести традиционное голосование и ДЭГ без сбоев, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Возможные перебои в работе мобильной связи, передачи данных могут быть, и вы должны быть к этому готовы, и это не должно нам помешать провести традиционное голосование и голосование посредством ДЭГ на высоком уровне, на штатной основе без сбоев ", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
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