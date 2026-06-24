Памфилова: ЦИК ведет работу по включению в "белые списки" ресурсов ДЭГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК ведет работу по включению ресурсов дистанционного электронного голосования в «белые списки».
- О работе ЦИК сообщила Памфилова.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ ведет работу по включению в "белые списки" ресурсов дистанционного электронного голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас проводится работа по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Памфилова назвала сроки электронного голосования
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