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Памфилова: ЦИК ведет работу по включению в "белые списки" ресурсов ДЭГ - РИА Новости, 24.06.2026
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11:26 24.06.2026 (обновлено: 11:31 24.06.2026)

Памфилова: ЦИК ведет работу по включению в "белые списки" ресурсов ДЭГ

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК ведет работу по включению ресурсов дистанционного электронного голосования в «белые списки».
  • О работе ЦИК сообщила Памфилова.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ ведет работу по включению в "белые списки" ресурсов дистанционного электронного голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас проводится работа по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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