Памфилова назвала сроки электронного голосования

Краткий пересказ от РИА ИИ Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября.

Голосование на федеральной платформе будет осуществляться на информационном ресурсе vybory.gov.ru, а на московской региональной платформе — на mos.ru.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Дистанционное электронное голосование проводится одновременно с голосованием на избирательных участках с 8 часов по местному времени 18 сентября - поскольку мы с вами, коллеги, приняли решение о трехдневном голосовании - до 20 часов 20 сентября 2026 года", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России в среду.

Она подчеркнула, что голосование на федеральной платформе осуществляется на информационном ресурсе vybory.gov.ru и на московской региональной платформе - mos.ru.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.