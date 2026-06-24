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Памфилова назвала сроки электронного голосования - РИА Новости, 24.06.2026
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11:22 24.06.2026 (обновлено: 11:30 24.06.2026)
Памфилова назвала сроки электронного голосования

Памфилова: электронное голосование пройдет с 18 по 20 сентября

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября.
  • Голосование на федеральной платформе будет осуществляться на информационном ресурсе vybory.gov.ru, а на московской региональной платформе — на mos.ru.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Дистанционное электронное голосование проводится одновременно с голосованием на избирательных участках с 8 часов по местному времени 18 сентября - поскольку мы с вами, коллеги, приняли решение о трехдневном голосовании - до 20 часов 20 сентября 2026 года", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России в среду.
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Она подчеркнула, что голосование на федеральной платформе осуществляется на информационном ресурсе vybory.gov.ru и на московской региональной платформе - mos.ru.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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