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Памфилова рассказала, как пройдет голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:15 24.06.2026 (обновлено: 12:08 24.06.2026)
Памфилова рассказала, как пройдет голосование на выборах в Госдуму

Памфилова: на выборах в Госдуму не будут отменять традиционное голосование

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выборах в сентябре не будут отменять традиционное голосование, заявила Памфилова.
  • Во время работы избирательных участков возможны проблемы со связью, но это не должно помешать провести кампанию.
  • Дистанционное голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
  • ЦИК работает над тем, чтобы внести в белые списки необходимые для этого ресурсы.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На выборах в сентябре не будут отменять традиционное голосование, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Никто не отменяет и не собирается отменять, еще раз повторю, традиционное голосование на избирательных участках, <...> все участки обязательно будут иметь достаточное количество бумажных бюллетеней", — сказала она на заседании Центральной избирательной комиссии.
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По ее словам, во время выборов возможны проблемы со связью, но это не должно помешать провести традиционное и дистанционное голосование.
Памфилова подчеркнула, что ДЭГ будут применять не более чем в 33 регионах. Дистанционное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Сейчас ЦИК работает над тем, чтобы внести в белые списки необходимые для этого ресурсы.
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