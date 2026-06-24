Памфилова рассказала, как пройдет голосование на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ На выборах в сентябре не будут отменять традиционное голосование, заявила Памфилова.

Во время работы избирательных участков возможны проблемы со связью, но это не должно помешать провести кампанию.

Дистанционное голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

ЦИК работает над тем, чтобы внести в белые списки необходимые для этого ресурсы.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На выборах в сентябре не будут отменять традиционное голосование, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Никто не отменяет и не собирается отменять, еще раз повторю, традиционное голосование на избирательных участках, <...> все участки обязательно будут иметь достаточное количество бумажных бюллетеней", — сказала она на заседании Центральной избирательной комиссии.

По ее словам, во время выборов возможны проблемы со связью, но это не должно помешать провести традиционное и дистанционное голосование.

Памфилова подчеркнула, что ДЭГ будут применять не более чем в 33 регионах. Дистанционное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Сейчас ЦИК работает над тем, чтобы внести в белые списки необходимые для этого ресурсы.

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.