Краткий пересказ от РИА ИИ Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении страны с Молдавией.

Законопроект был принят в рамках механизма «молчаливого принятия».

Документ будет передан на рассмотрение в Сенат Румынии.

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Нижняя палата парламента Румынии одобрила в среду законопроект об объединении страны с Молдавией, передает агентство Нижняя палата парламента Румынии одобрила в среду законопроект об объединении страны с Молдавией, передает агентство Agerpres

"Законодательное предложение, инициированное парламентской группой SOS Romania и касающееся объединения Румынии с Республикой Молдова, было принято в среду Палатой депутатов", - сообщает агентство.

Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.

В тексте документа отмечается, что власти Румынии должны начать переговоры об окончательном объединении с Молдавией , а затем уведомить об этом компетентные международные органы, включая США, НАТО, ООН и ЕС.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату парламента Румынии.

Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.