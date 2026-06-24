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Нижняя палата Румынии одобрила проект об объединении с Молдавией - РИА Новости, 24.06.2026
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15:06 24.06.2026
Нижняя палата Румынии одобрила проект об объединении с Молдавией

Agerpres: парламент Румынии одобрил проект об объединении с Молдавией

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении страны с Молдавией.
  • Законопроект был принят в рамках механизма «молчаливого принятия».
  • Документ будет передан на рассмотрение в Сенат Румынии.
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Нижняя палата парламента Румынии одобрила в среду законопроект об объединении страны с Молдавией, передает агентство Agerpres.
"Законодательное предложение, инициированное парламентской группой SOS Romania и касающееся объединения Румынии с Республикой Молдова, было принято в среду Палатой депутатов", - сообщает агентство.
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Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.
В тексте документа отмечается, что власти Румынии должны начать переговоры об окончательном объединении с Молдавией, а затем уведомить об этом компетентные международные органы, включая США, НАТО, ООН и ЕС.
Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату парламента Румынии.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
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