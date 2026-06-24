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09:48 24.06.2026 (обновлено: 13:08 24.06.2026)
"Серьезная угроза". В США забили тревогу из-за нового козыря России

MWM: новый Ту-160М стал одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец"
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Military Watch Magazine отметило уникальные характеристики нового Ту-160М, подчеркнув его высокую скорость и грузоподъемность.
  • Ту-160М обладает исключительной дальностью полета и продолжительностью нахождения в воздухе благодаря новым двигателям НК-32-02, что делает его одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американское издание Military Watch Magazine отметило уникальные характеристики нового Ту-160М.
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"Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность", — говорится в публикации.
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Как уточняется, самолет может наносить удары по целям, оставаясь далеко за пределами зон действия ПВО противника.
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"Ту-160М также обладает исключительной дальностью полета и продолжительностью нахождения в воздухе: новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива и увеличивают дальность действия, что делает этот самолет одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире", — резюмировали в статье.
Ранее The National Interest писал, что ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160M. Как сообщалось, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныТу-160М
 
 
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