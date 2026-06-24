"Серьезная угроза". В США забили тревогу из-за нового козыря России

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"Ту-160М также обладает исключительной дальностью полета и продолжительностью нахождения в воздухе: новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива и увеличивают дальность действия, что делает этот самолет одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире", — резюмировали в статье.