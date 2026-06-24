В Оренбуржье устраняют последствия атаки украинских беспилотников

УФА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия падения обломков вражеского беспилотника, сбитого над одним из заводов в Оренбуржье, пострадавших нет, сообщает правительство Оренбургской области.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Власти добавили, что обстановка на месте проведения работ стабильная. По данным Роспотребнадзора, выбросов вредных веществ не зафиксировано.