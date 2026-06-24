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В Оренбуржье устраняют последствия атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2026
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10:26 24.06.2026
В Оренбуржье устраняют последствия атаки украинских беспилотников

В Оренбуржье устраняют последствия падения обломков БПЛА, сбитого над заводом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбуржье ликвидируют последствия падения обломков беспилотника, сбитого над одним из заводов.
  • Пострадавших нет, обстановка на месте стабильная, выбросов вредных веществ не зафиксировано.
УФА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия падения обломков вражеского беспилотника, сбитого над одним из заводов в Оренбуржье, пострадавших нет, сообщает правительство Оренбургской области.
В среду утром губернатор области Евгений Солнцев сообщал, что при массированной атаке беспилотниками по региону несколько БПЛА были сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге.
"Подразделения МЧС России ликвидируют последствия падения обломков БПЛА, сбитого над одним из промышленных предприятий региона", - сообщает правительство области на платформе "Макс".
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Власти добавили, что обстановка на месте проведения работ стабильная. По данным Роспотребнадзора, выбросов вредных веществ не зафиксировано.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОренбургская областьОренбургРоссияЕвгений СолнцевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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