В Оренбурге и Орске сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Оренбурга и Орска сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Оренбурга, Орска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Орска ввели временные ограничения
12 мая, 11:39