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В Одессе прихожане церкви подают за упокой живых сотрудников ТЦК - РИА Новости, 24.06.2026
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22:49 24.06.2026
В Одессе прихожане церкви подают за упокой живых сотрудников ТЦК

В Одессе прихожане церкви массово подают за упокой живых сотрудников военкомата

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прихожане одной из церквей Одессы массово подают записки с именами сотрудников военкомата за упокой.
  • Священнослужители храма призывают прихожан прекратить подобную практику.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Прихожане одной из церквей Одессы массово подают за упокой живых сотрудников военкомата, вписывая их имена в соответствующие записки, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одной из церквей Одессы посетители массово вписывают имена сотрудников военкомата в список для молитвы за упокой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечают украинские журналисты, священнослужители храма призывают прихожан прекратить подобную практику.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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