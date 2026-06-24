Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прихожане одной из церквей Одессы массово подают записки с именами сотрудников военкомата за упокой.
- Священнослужители храма призывают прихожан прекратить подобную практику.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Прихожане одной из церквей Одессы массово подают за упокой живых сотрудников военкомата, вписывая их имена в соответствующие записки, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одной из церквей Одессы посетители массово вписывают имена сотрудников военкомата в список для молитвы за упокой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечают украинские журналисты, священнослужители храма призывают прихожан прекратить подобную практику.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.