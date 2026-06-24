Альпинистка Пекова: взяла бы в горы Нурмагомедова или Махачева

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская альпинистка Алина Пекова заявила, что хотела бы взять с собой в горы бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, чтобы проверить их способности на высоте.

Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.

Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова в интервью РИА Новости рассказала, что взяла бы с собой в горы бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, чтобы проверить, на что они способны.

"Я бы взяла с собой Хабиба Нурмагомедова. Или Ислама Махачева. Устроила бы им проверку! Хотела бы посмотреть на этих бойцов на высоте. Да-да", - заявила Пекова.

Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год. Во вторник Пекова сообщила у себя в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.