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Альпинистка Пекова: взяла бы в горы Нурмагомедова или Махачева - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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13:14 24.06.2026
Альпинистка Пекова: взяла бы в горы Нурмагомедова или Махачева

Альпинистка Пекова: взяла бы в горы Нурмагомедова или Махачева ради проверки

© Соцсети бойца ММАХабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Соцсети бойца ММА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская альпинистка Алина Пекова заявила, что хотела бы взять с собой в горы бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, чтобы проверить их способности на высоте.
  • Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.
  • Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова в интервью РИА Новости рассказала, что взяла бы с собой в горы бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, чтобы проверить, на что они способны.
"Я бы взяла с собой Хабиба Нурмагомедова. Или Ислама Махачева. Устроила бы им проверку! Хотела бы посмотреть на этих бойцов на высоте. Да-да", - заявила Пекова.
Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год. Во вторник Пекова сообщила у себя в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
Полностью интервью с Алиной Пековой читайте в среду на сайте РИА Новости.
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Хабибу устроила бы проверку": интервью русской альпинистки-рекордсменки
Вчера, 12:00
 
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