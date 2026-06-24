В Сибири женщину будут судить за склонение сына к употреблению наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска.

Она обвиняется в склонении 9-летнего сына к употреблению наркотиков.

Мать вину отрицает.

НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска, которая обвиняется в склонении малолетнего сына к употреблению наркотиков, сообщила прокуратура Новосибирской области.

"Прокуратурой Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Новосибирска … Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении

По данным ведомства, женщина долгое время употребляла наркотики в присутствии своего 9-летнего сына, в результате чего он с июля по сентябрь 2025 года стал периодически брать шприцы из сумки матери и капать наркотик себе в нос.

"Ребенок был госпитализирован с тяжелым отравлением в медицинское учреждение, получив тяжкий вред здоровью. По результатам проведенной психиатрической экспертизы, употребление наркотиков также нанесло вред его психическому здоровью. Обвиняемая факт совершения преступлений не признала", - добавили в прокуратуре.