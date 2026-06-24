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В Сибири женщину будут судить за склонение сына к употреблению наркотиков - РИА Новости, 24.06.2026
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13:10 24.06.2026
В Сибири женщину будут судить за склонение сына к употреблению наркотиков

Жительницу Новосибирска будут судить за склонение сына к употреблению наркотиков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска.
  • Она обвиняется в склонении 9-летнего сына к употреблению наркотиков.
  • Мать вину отрицает.
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска, которая обвиняется в склонении малолетнего сына к употреблению наркотиков, сообщила прокуратура Новосибирской области.
"Прокуратурой Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Новосибирска… Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, женщина долгое время употребляла наркотики в присутствии своего 9-летнего сына, в результате чего он с июля по сентябрь 2025 года стал периодически брать шприцы из сумки матери и капать наркотик себе в нос.
"Ребенок был госпитализирован с тяжелым отравлением в медицинское учреждение, получив тяжкий вред здоровью. По результатам проведенной психиатрической экспертизы, употребление наркотиков также нанесло вред его психическому здоровью. Обвиняемая факт совершения преступлений не признала", - добавили в прокуратуре.
Женщина обвиняется по пунктам "а", "б" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотиков несовершеннолетнего, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, с жестоким обращением).
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