В Сибири женщину будут судить за склонение сына к употреблению наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска.
- Она обвиняется в склонении 9-летнего сына к употреблению наркотиков.
- Мать вину отрицает.
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска, которая обвиняется в склонении малолетнего сына к употреблению наркотиков, сообщила прокуратура Новосибирской области.
"Прокуратурой Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Новосибирска… Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина долгое время употребляла наркотики в присутствии своего 9-летнего сына, в результате чего он с июля по сентябрь 2025 года стал периодически брать шприцы из сумки матери и капать наркотик себе в нос.
"Ребенок был госпитализирован с тяжелым отравлением в медицинское учреждение, получив тяжкий вред здоровью. По результатам проведенной психиатрической экспертизы, употребление наркотиков также нанесло вред его психическому здоровью. Обвиняемая факт совершения преступлений не признала", - добавили в прокуратуре.
Женщина обвиняется по пунктам "а", "б" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотиков несовершеннолетнего, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, с жестоким обращением).