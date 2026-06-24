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Новак поручил обеспечить поставки топлива в регионы со сложной логистикой - РИА Новости, 25.06.2026
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16:37 24.06.2026 (обновлено: 00:12 25.06.2026)
Новак поручил обеспечить поставки топлива в регионы со сложной логистикой

Новак поручил обеспечить поставки топлива в регионы с особенностями логистики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.
  • Отраслевым компаниям и регионам поручено регулярно предоставлять актуальную информацию о ситуации с нефтепродуктами.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых обусловлена природными и сезонными факторами, сообщило правительство.
В среду Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке.
"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов", — говорится в заявлении.
Отраслевым компаниям и регионам поручили регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами, чтобы была возможность детально оценить ситуацию и принять необходимые решения.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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