Новак поручил обеспечить поставки топлива в регионы со сложной логистикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

Отраслевым компаниям и регионам поручено регулярно предоставлять актуальную информацию о ситуации с нефтепродуктами.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых обусловлена природными и сезонными факторами, сообщило правительство.

В среду Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке.

"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов", — говорится в заявлении.