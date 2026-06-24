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Сын кронпринцессы Норвегии обжаловал приговор об изнасиловании - РИА Новости, 24.06.2026
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21:12 24.06.2026
Сын кронпринцессы Норвегии обжаловал приговор об изнасиловании

Сын кронпринцессы Норвегии Хейби обжаловал приговор об изнасиловании

© REUTERS / Heiko JungeМариус Борг Хёйби
Мариус Борг Хёйби - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Heiko Junge
Мариус Борг Хёйби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюрьмы за изнасилования.
  • Хейби обжаловал приговор, несмотря на то что его адвокат Петар Секулик ранее заявлял об обратном.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Старший сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хейби, приговоренный к четырем годам тюрьмы за изнасилования, все же обжаловал приговор, заявил адвокат Петар Секулик, ранее говоривший об обратном.
В среду Секулик утверждал, что Хейби не будет обжаловать приговор.
"Он считает себя невиновным по этим обвинениям и полагает, что его заключение в тюрьму ошибочно... Поскольку он настаивает на своей невиновности, он подает апелляцию", - заявил Секулик норвежской газете VG.
Телерадиокомпания NRK 15 июня сообщила, что суд в Осло приговорил Хейби к четырем годам тюрьмы, оправдав его по двум пунктам обвинений в изнасиловании. Суд по делу начался в окружном суде Осло 3 февраля и завершился в марте. Прокурор требовал тюремного заключения сроком семь лет и семь месяцев по 32 пунктам обвинения, в которые входят четыре изнасилования.
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