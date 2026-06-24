Сын кронпринцессы Норвегии обжаловал приговор об изнасиловании

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Старший сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хейби, приговоренный к четырем годам тюрьмы за изнасилования, все же обжаловал приговор, заявил адвокат Петар Секулик, ранее говоривший об обратном.

В среду Секулик утверждал, что Хейби не будет обжаловать приговор.

"Он считает себя невиновным по этим обвинениям и полагает, что его заключение в тюрьму ошибочно... Поскольку он настаивает на своей невиновности, он подает апелляцию", - заявил Секулик норвежской газете VG.