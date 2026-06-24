Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил Никитин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что задачи поддержания летной годности и строительства новых воздушных судов будут сбалансированы.
- Он добавил, что российские пассажиры не останутся без самолетов.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн – РИА Новости. Задачи поддержания летной годности и строительства новых воздушных судов будут сбалансированы, российские пассажиры не останутся без самолетов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
"С учетом тех решений, которые сегодня приняты, мы сбалансируем и задачи поддержания летной годности существующих самолетов, и задачи появления нового отечественного парка. У нас наши пассажиры без самолетов не останутся", - сказал Никитин журналистам.
Российские авиакомпании разработали уникальную систему летной годности, подчеркнул он. Сейчас у них есть все необходимые технические компетенции для работы с иностранными двигателями и их ремонта, но в перспективе их лучше будет заменить на российские аналоги, отметил министр.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в 2025 году отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа на ПМЭФ-2026, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.