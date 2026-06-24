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Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил Никитин - РИА Новости, 24.06.2026
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21:14 24.06.2026
Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил Никитин

Никитин: российские пассажиры не останутся без самолетов

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанкМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что задачи поддержания летной годности и строительства новых воздушных судов будут сбалансированы.
  • Он добавил, что российские пассажиры не останутся без самолетов.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн – РИА Новости. Задачи поддержания летной годности и строительства новых воздушных судов будут сбалансированы, российские пассажиры не останутся без самолетов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
"С учетом тех решений, которые сегодня приняты, мы сбалансируем и задачи поддержания летной годности существующих самолетов, и задачи появления нового отечественного парка. У нас наши пассажиры без самолетов не останутся", - сказал Никитин журналистам.
Российские авиакомпании разработали уникальную систему летной годности, подчеркнул он. Сейчас у них есть все необходимые технические компетенции для работы с иностранными двигателями и их ремонта, но в перспективе их лучше будет заменить на российские аналоги, отметил министр.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в 2025 году отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа на ПМЭФ-2026, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.
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