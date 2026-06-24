На Кавказе поняли, как варить "сверхполезный" сыр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые СКФУ предложили новую технологию создания мягких кисломолочных сыров, которая основана на переработке молока с сохранением свойств его природных компонентов.
- Технология предполагает использование фильтров с микроскопическими порами для выделения молочных белков из цельного молока, что позволяет создать функциональный продукт с повышенной биологической ценностью.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новую технологию создания мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет и улучшающих пищеварение, предложили ученые СКФУ. Она основана на переработке молока с сохранением свойств его природных компонентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили использовать фильтры с микроскопическими порами для выделения молочных белков из цельного молока. При такой обработке сыру "передаются" питательные и полезные свойства сырья, говорится в материале РНФ. Полученный с помощью фильтра концентрат в строгой пропорции добавляется в сырную смесь.
"Наша задача — не просто сделать вкусный сыр, а создать функциональный продукт, который будет поддерживать здоровье человека. За счет сохранения нативных (в их естественном, функционально активном состоянии. — Прим. ред.) белков молока, а также отказа от искусственных компонентов, мы получаем продукт с повышенной биологической ценностью. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, при этом остается полностью натуральным", — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков технологии, исполняющего обязанности заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Дмитрия Мамая.
© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья ХачатурянПроизведенный с помощью новой технологии сулугуни
Произведенный с помощью новой технологии сулугуни
© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян
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© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья ХачатурянУчастники исследования
Участники исследования
© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян
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Произведенный с помощью новой технологии сулугуни
© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян
1 из 2
Участники исследования
© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян
2 из 2
Новый "гиперфильтр" существенно расширяет сырьевую базу. С помощью такой обработки в сыр можно "превращать" молоко второго и иногда третьего классов, которые сейчас считают непригодными в сыроделии. Кроме того, цикл производства такого продукта меньше зависит от поставок зарубежных ингредиентов (например, белковых концентратов) и оборудования, добавили в фонде.
"Разработанную технологию исследователи апробировали в производстве сыра типа сулугуни, который отличается от известных потребителю магазинных аналогов по составу и превосходит их по вкусовым качествам. У него более плотная текстура и выраженный кисломолочный вкус", — рассказали в РНФ.
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Разработанная в СКФУ технология уже прошла лабораторные испытания и запатентована на территории РФ, что позволяет внедрять ее на крупных молочных предприятиях, подчеркнули в фонде. Результаты представлены в издании "Сыроделие и маслоделие".
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.