На Кавказе поняли, как варить "сверхполезный" сыр

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые СКФУ предложили новую технологию создания мягких кисломолочных сыров, которая основана на переработке молока с сохранением свойств его природных компонентов.

Технология предполагает использование фильтров с микроскопическими порами для выделения молочных белков из цельного молока, что позволяет создать функциональный продукт с повышенной биологической ценностью.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новую технологию создания мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет и улучшающих пищеварение, предложили ученые Новую технологию создания мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет и улучшающих пищеварение, предложили ученые СКФУ . Она основана на переработке молока с сохранением свойств его природных компонентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили использовать фильтры с микроскопическими порами для выделения молочных белков из цельного молока. При такой обработке сыру "передаются" питательные и полезные свойства сырья, говорится в материале РНФ. Полученный с помощью фильтра концентрат в строгой пропорции добавляется в сырную смесь.

"Наша задача — не просто сделать вкусный сыр, а создать функциональный продукт, который будет поддерживать здоровье человека. За счет сохранения нативных (в их естественном, функционально активном состоянии. — Прим. ред.) белков молока, а также отказа от искусственных компонентов, мы получаем продукт с повышенной биологической ценностью. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, при этом остается полностью натуральным", — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков технологии, исполняющего обязанности заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Дмитрия Мамая.

© Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян Произведенный с помощью новой технологии сулугуни Произведенный с помощью новой технологии сулугуни © Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян 1 из 2 © Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян Участники исследования Участники исследования © Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян 2 из 2 Произведенный с помощью новой технологии сулугуни © Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян 1 из 2 Участники исследования © Фото : Пресс-служба СКФУ/Илья Хачатурян 2 из 2

Новый "гиперфильтр" существенно расширяет сырьевую базу. С помощью такой обработки в сыр можно "превращать" молоко второго и иногда третьего классов, которые сейчас считают непригодными в сыроделии. Кроме того, цикл производства такого продукта меньше зависит от поставок зарубежных ингредиентов (например, белковых концентратов) и оборудования, добавили в фонде.

"Разработанную технологию исследователи апробировали в производстве сыра типа сулугуни, который отличается от известных потребителю магазинных аналогов по составу и превосходит их по вкусовым качествам. У него более плотная текстура и выраженный кисломолочный вкус", — рассказали в РНФ.

Разработанная в СКФУ технология уже прошла лабораторные испытания и запатентована на территории РФ, что позволяет внедрять ее на крупных молочных предприятиях, подчеркнули в фонде. Результаты представлены в издании "Сыроделие и маслоделие".