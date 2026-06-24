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НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил Рютте - РИА Новости, 24.06.2026
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02:28 24.06.2026
НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте призвал восполнить запасы вооружений в Европе и Америке

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке для гарантии безопасности альянса.
  • Рютте прибыл в Вашингтон 23 июня для встречи с президентом США Дональдом Трампом перед июльской встречей НАТО в Анкаре.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке, подчеркнув, что от этого зависит безопасность всего блока.
"Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом", – заявил Рютте в интервью для телеканала Fox News.
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По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.
Рютте 23 июня прибыл в Вашингтон. В ходе этого визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. Поездка генсека НАТО в Штаты продлится по 25 июня.
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