НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке для гарантии безопасности альянса.
- Рютте прибыл в Вашингтон 23 июня для встречи с президентом США Дональдом Трампом перед июльской встречей НАТО в Анкаре.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке, подчеркнув, что от этого зависит безопасность всего блока.
По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.
Рютте 23 июня прибыл в Вашингтон. В ходе этого визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. Поездка генсека НАТО в Штаты продлится по 25 июня.
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