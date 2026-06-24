НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке для гарантии безопасности альянса.

Рютте прибыл в Вашингтон 23 июня для встречи с президентом США Дональдом Трампом перед июльской встречей НАТО в Анкаре.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке, подчеркнув, что от этого зависит безопасность всего блока.

"Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США , так и для всего альянса в целом", – заявил Рютте в интервью для телеканала Fox News

По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.