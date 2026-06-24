Рейтинг@Mail.ru
Россия искренне дорожит своим богатейшим наследием, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 24.06.2026
Россия искренне дорожит своим богатейшим наследием, заявил Путин

Путин: Россия дорожит своим богатейшим историческим и культурным достоянием

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия дорожит своим историческим, культурным и духовным достоянием.
  • Глава государства подчеркнул приоритетное внимание к сбережению уникальных традиций и обычаев народов России.
  • Президент отметил, что III Всероссийская детская фольклориада будет способствовать продвижению ценностей многонациональной культуры страны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия искренне дорожит своим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, а также уделяет приоритетное внимание сбережению уникальных традиций и обычаев народов, живущих в ней, заявил президент РФ Владимир Путин, приветственная телеграмма участникам и гостям III Всероссийской детской фольклориады опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, мы искренне дорожим нашим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, уделяем приоритетное внимание вопросам сбережения уникальных традиций и обычаев народов, живущих в России, гордимся их ярким, самобытным искусством", - отметил глава государства в приветствии.
Президент РФ подчеркнул, что III Всероссийская детская фольклориада подарит всем добрые, незабываемые впечатления, а также послужит продвижению в обществе, особенно среди молодежи, ценностей многонациональной культуры страны.
Президент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета Суперджет-100 в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском
Вчера, 15:54
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала