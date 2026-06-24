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Нарышкин поздравил коллектив "России сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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13:41 24.06.2026
Нарышкин поздравил коллектив "России сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Нарышкин: коллектив "России сегодня" освещает все события беспристрастно

© РИА НовостиЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что коллектив "России сегодня" объективно и беспристрастно освещает значимые мировые и отечественные события.
  • Он также подчеркнул важность работы Совинформбюро в период Великой Отечественной войны по оперативному освещению положения дел на фронтах и обеспечению информационного взаимодействия с зарубежными представительствами СССР.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллектив талантливых журналистов международной медиагруппы "Россия сегодня", продолжая традиции предшественников, объективно и беспристрастно освещает все значимые мировые и отечественные события, отметил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в поздравлении коллективу агентства, направленном на имя генерального директора Дмитрия Киселева.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
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"Сегодня коллектив талантливых журналистов Международного информационного агентства "Россия сегодня", продолжая традиции предшественников, объективно и беспристрастно освещают все значимые мировые и отечественные события", - отметил Нарышкин.
Он напомнил, что Совинформбюро было создано всего через два дня после начала Великой Отечественной войны и несмотря на сложный период для страны оперативно освещало положения дел армии на фронтах.
"В сложнейший для страны момент оно выполняло важную задачу по оперативному освещению положения дел на фронтах, осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением посольств и консульств СССР за рубежом", - написал Нарышкин.
По его словам, Совинформбюро после преобразования в Агентство печати "Новости" снискало заслуженное уважение читателей, завоевав весомый авторитет и репутацию в профессиональном сообществе.
В заключении директор Службы внешней разведки РФ от души пожелал в этот праздничный день Дмитрию Киселеву и всем сотрудникам МИА "Россия сегодня" дальнейших успехов, реализации новых масштабных проектов и достижения профессиональных вершин.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
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