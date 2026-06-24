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В Мытищах при пожаре сгорели три автомобиля - РИА Новости, 24.06.2026
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14:07 24.06.2026
В Мытищах при пожаре сгорели три автомобиля

В Мытищах при пожаре сгорели три автомобиля, еще несколько повреждены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах произошел пожар, уничтоживший три автомобиля и повредивший несколько других.
  • Городская прокуратура контролирует установление причин пожара.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три автомобиля сгорели, еще несколько повреждены в результате пожара в Мытищах, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщил, что разыскивается злоумышленник, поджегший автомобиль в Мытищах, вследствие чего огонь перекинулся на три соседних машины.
"В результате пожара уничтожено три автомобиля, еще несколько получили механические повреждения", - говорится в сообщении в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что установление причин пожара находится на контроле Мытищинской городской прокуратуры.
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