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В Мытищах полиция ищет поджигателя четырех машин - РИА Новости, 24.06.2026
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10:20 24.06.2026
В Мытищах полиция ищет поджигателя четырех машин

В Мытищах ищут мужчину, поджегшего четыре автомобиля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах произошел поджог автомобиля, в результате которого огонь перекинулся на три соседних машины.
  • Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, совершившего поджог.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Разыскивается злоумышленник, поджегший автомобиль в Мытищах, вследствие чего огонь перекинулся на три соседних машины, сообщил подмосковный главк МВД России.
"Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, подозреваемого в поджоге автомобиля в Мытищах... во дворе одного из домов, расположенных на улице 2-я Институтская. Причиной возгорания стал поджог одного автомобиля, после чего огонь перекинулся на три соседних транспортных средства", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают личность поджигателя.
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ПроисшествияМытищиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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