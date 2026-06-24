В Мытищах полиция ищет поджигателя четырех машин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мытищах произошел поджог автомобиля, в результате которого огонь перекинулся на три соседних машины.
- Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, совершившего поджог.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Разыскивается злоумышленник, поджегший автомобиль в Мытищах, вследствие чего огонь перекинулся на три соседних машины, сообщил подмосковный главк МВД России.
"Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, подозреваемого в поджоге автомобиля в Мытищах... во дворе одного из домов, расположенных на улице 2-я Институтская. Причиной возгорания стал поджог одного автомобиля, после чего огонь перекинулся на три соседних транспортных средства", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают личность поджигателя.