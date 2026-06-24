Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

МВД: геномная база данных насчитывает около шести миллионов образцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная база данных геномной информации содержит около шести миллионов образцов.

Эксперты криминалистической службы МВД России занимаются генетикой несколько десятилетий, и их лаборатории есть в 82 регионах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Федеральная база данных геномной информации хранит около шести миллионов образцов, рассказал замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России Юрий Кишов в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Есть федеральная база данных геномной информации, где порядка 6 миллионов объектов хранения", - сказал он.

Кишов добавил, что эксперты криминалистической службы МВДРоссии занимаются генетикой уже несколько десятилетий, лаборатории есть в 82 регионах.