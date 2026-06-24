МВД: геномная база данных насчитывает около шести миллионов образцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная база данных геномной информации содержит около шести миллионов образцов.
- Эксперты криминалистической службы МВД России занимаются генетикой несколько десятилетий, и их лаборатории есть в 82 регионах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Федеральная база данных геномной информации хранит около шести миллионов образцов, рассказал замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России Юрий Кишов в рамках Петербургского международного юридического форума.
"Есть федеральная база данных геномной информации, где порядка 6 миллионов объектов хранения", - сказал он.
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Кишов добавил, что эксперты криминалистической службы МВДРоссии занимаются генетикой уже несколько десятилетий, лаборатории есть в 82 регионах.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.