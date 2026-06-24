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МВД: геномная база данных насчитывает около шести миллионов образцов - РИА Новости, 24.06.2026
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14:09 24.06.2026
МВД: геномная база данных насчитывает около шести миллионов образцов

МВД: геномная база данных насчитывает около 6 млн образцов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная база данных геномной информации содержит около шести миллионов образцов.
  • Эксперты криминалистической службы МВД России занимаются генетикой несколько десятилетий, и их лаборатории есть в 82 регионах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Федеральная база данных геномной информации хранит около шести миллионов образцов, рассказал замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России Юрий Кишов в рамках Петербургского международного юридического форума.
"Есть федеральная база данных геномной информации, где порядка 6 миллионов объектов хранения", - сказал он.
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Кишов добавил, что эксперты криминалистической службы МВДРоссии занимаются генетикой уже несколько десятилетий, лаборатории есть в 82 регионах.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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