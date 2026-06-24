Рейтинг@Mail.ru
Россия стала истцом в суде ООН в деле о геноциде, сообщили в МИД - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 24.06.2026
Россия стала истцом в суде ООН в деле о геноциде, сообщили в МИД

Мусихин: Россия стала истцом в суде ООН в деле о геноциде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия является истцом по делу о геноциде против Украины в суде ООН, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
  • Суд ООН принял к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия является не ответчиком, а истцом по делу о геноциде в суде ООН, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Мы как государство будем продолжать быть добросовестным участником системы разрешений международных споров не только как ответчик, но и как истец, мы сейчас фактически являемся истцом по делу о геноциде против Украины", - сказал он, выступая в рамках ПМЮФ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В МИД заявили о наличии перспективы у иска против стран Балтии
Вчера, 14:45
Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.
По мнению МИД РФ, попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Россия принимает все меры для помощи судам, задержанным Европой, заявил МИД
Вчера, 14:47
 
В миреРоссияУкраинаООНСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала