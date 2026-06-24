Россия стала истцом в суде ООН в деле о геноциде, сообщили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия является истцом по делу о геноциде против Украины в суде ООН, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
- Суд ООН принял к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия является не ответчиком, а истцом по делу о геноциде в суде ООН, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Мы как государство будем продолжать быть добросовестным участником системы разрешений международных споров не только как ответчик, но и как истец, мы сейчас фактически являемся истцом по делу о геноциде против Украины", - сказал он, выступая в рамках ПМЮФ.
Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.
По мнению МИД РФ, попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.
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