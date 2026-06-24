МУС подлежит роспуску, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В России считают, что Международный уголовный суд (МУС) в принципе невозможно исправить изнутри, он подлежит роспуску, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

"Это серьезно, абсолютно. Мало, что может его исправить", - добавил он.