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МУС подлежит роспуску, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2026
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15:39 24.06.2026 (обновлено: 16:11 24.06.2026)
МУС подлежит роспуску, заявили в МИД

В МИД считают, что МУС невозможно исправить изнутри

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что Международный уголовный суд (МУС) невозможно исправить изнутри.
  • По мнению Мусихина, МУС подлежит роспуску.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В России считают, что Международный уголовный суд (МУС) в принципе невозможно исправить изнутри, он подлежит роспуску, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Мы считаем, что этот орган (МУС - ред.) вообще, в принципе, невозможно исправить изнутри. Он, в принципе, подлежит роспуску", - сказал он.
"Это серьезно, абсолютно. Мало, что может его исправить", - добавил он.
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