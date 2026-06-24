МУС подлежит роспуску, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что Международный уголовный суд (МУС) невозможно исправить изнутри.
- По мнению Мусихина, МУС подлежит роспуску.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В России считают, что Международный уголовный суд (МУС) в принципе невозможно исправить изнутри, он подлежит роспуску, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Мы считаем, что этот орган (МУС - ред.) вообще, в принципе, невозможно исправить изнутри. Он, в принципе, подлежит роспуску", - сказал он.
"Это серьезно, абсолютно. Мало, что может его исправить", - добавил он.