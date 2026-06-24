Рейтинг@Mail.ru
Японский ученый рассказал, куда исчезают слова, которые "вертятся на языке" - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:53 24.06.2026
Японский ученый рассказал, куда исчезают слова, которые "вертятся на языке"

Номура: ситуация, когда слова вертятся на языке, связана с состоянием мозга

© Иллюстрация РИА НовостиМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Мозг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние, когда человек знает информацию, но не может ее сразу вспомнить, может быть связано с временным снижением доступа к памяти из-за состояния мозга.
  • Активность гистаминовых нейронов мозга влияет на доступ к сохраненной информации, что было продемонстрировано в эксперименте с мышами.
  • Для понимания изменений в доступе к памяти у человека нужны дальнейшие исследования, включая функциональную визуализацию мозга и другие методы.
ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Состояние, когда человек знает информацию, но не может ее сразу вспомнить, может быть связано не с исчезновением самого воспоминания, а с временным снижением доступа к нему из-за состояния мозга, рассказал РИА Новости профессор Нагойского городского университета Хироси Номура.
"Тот факт, что одно и то же воспоминание может извлекаться или не извлекаться в зависимости от состояния мозга, показывает: если человек позднее снова может что-то вспомнить, либо вспоминает это при наличии подсказки или в определенном состоянии мозга, сама память, возможно, сохраняется", - заявил эксперт.
Бургер и картофель фри с колой - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Ученые доказали, что бургеры и кола могут испортить мозг
23 июня, 09:00
Исследовательская группа профессора Номуры совместно с коллегами из Университета Хоккайдо и Университета Кумамото исследовала, как активность гистаминовых нейронов мозга влияет на доступ к сохраненной информации. В ходе эксперимента мышей обучали связывать определенный звук с получением сахарной воды. Когда мыши слышали знакомый сигнал и ожидали награду, они начинали облизывать носик поилки.
Исследователи также выяснили, что активность гистаминовых нейронов во время бодрствования не остается постоянной, а медленно колеблется. Если звуковую подсказку подавали в момент более высокой активности этих нейронов, поведение, связанное с памятью, проявлялось примерно на 40% чаще, чем при низких показателях.
По словам Номуры, феномен, когда "имя вертится на языке, но не приходит на ум", тоже укладывается в эту научную теорию. При этом ученый подчеркнул, что исследование напрямую не изучало вспоминание имен и его "недостаточно, чтобы определить, связана ли конкретная забывчивость у человека с утратой памяти или с проблемой доступа" к ней.
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте
14 июня, 05:54
"На данном этапе можно говорить лишь о том, что этот механизм может объяснять такие явления как общий принцип. Пока не подтверждено, работает ли тот же нейронный механизм и у человека", - отметил он.
Эксперт добавил, что для понимания изменений в доступе к памяти у человека нужны дальнейшие исследования. В частности, необходимо проверить, меняется ли у людей легкость "вспоминания" с течением времени и связаны ли такие изменения с гистаминовой нервной системой или активностью мозга.
"Считаю, что важной будет проверка, сочетающая функциональную визуализацию мозга, ЭЭГ, фармакологические исследования и другие методы", - пояснил Номура.
Продавец фудтрака готовит бургер - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды
13 июня, 07:38
 
НаукаНаукаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала