Японский ученый рассказал, куда исчезают слова, которые "вертятся на языке"

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние, когда человек знает информацию, но не может ее сразу вспомнить, может быть связано с временным снижением доступа к памяти из-за состояния мозга.

Активность гистаминовых нейронов мозга влияет на доступ к сохраненной информации, что было продемонстрировано в эксперименте с мышами.

Для понимания изменений в доступе к памяти у человека нужны дальнейшие исследования, включая функциональную визуализацию мозга и другие методы.

ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Состояние, когда человек знает информацию, но не может ее сразу вспомнить, может быть связано не с исчезновением самого воспоминания, а с временным снижением доступа к нему из-за состояния мозга, рассказал РИА Новости профессор Нагойского городского университета Хироси Номура.

"Тот факт, что одно и то же воспоминание может извлекаться или не извлекаться в зависимости от состояния мозга, показывает: если человек позднее снова может что-то вспомнить, либо вспоминает это при наличии подсказки или в определенном состоянии мозга, сама память, возможно, сохраняется", - заявил эксперт.

Исследовательская группа профессора Номуры совместно с коллегами из Университета Хоккайдо и Университета Кумамото исследовала, как активность гистаминовых нейронов мозга влияет на доступ к сохраненной информации. В ходе эксперимента мышей обучали связывать определенный звук с получением сахарной воды. Когда мыши слышали знакомый сигнал и ожидали награду, они начинали облизывать носик поилки.

Исследователи также выяснили, что активность гистаминовых нейронов во время бодрствования не остается постоянной, а медленно колеблется. Если звуковую подсказку подавали в момент более высокой активности этих нейронов, поведение, связанное с памятью, проявлялось примерно на 40% чаще, чем при низких показателях.

По словам Номуры, феномен, когда "имя вертится на языке, но не приходит на ум", тоже укладывается в эту научную теорию. При этом ученый подчеркнул, что исследование напрямую не изучало вспоминание имен и его "недостаточно, чтобы определить, связана ли конкретная забывчивость у человека с утратой памяти или с проблемой доступа" к ней.

"На данном этапе можно говорить лишь о том, что этот механизм может объяснять такие явления как общий принцип. Пока не подтверждено, работает ли тот же нейронный механизм и у человека", - отметил он.

Эксперт добавил, что для понимания изменений в доступе к памяти у человека нужны дальнейшие исследования. В частности, необходимо проверить, меняется ли у людей легкость "вспоминания" с течением времени и связаны ли такие изменения с гистаминовой нервной системой или активностью мозга.