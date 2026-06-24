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Пробки в Москве в среду достигли восьми баллов - РИА Новости, 24.06.2026
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19:00 24.06.2026
Пробки в Москве в среду достигли восьми баллов

Пробки в Москве в среду вечером достигли восьми баллов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПробка на Садовом кольце в Москве
Пробка на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пробка на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пробки в Москве в среду вечером достигли восьми баллов.
  • Наибольшие затруднения наблюдаются на Пречистенской и Космодамианской набережных, на улицах Большая Лубянка, Большая Якиманка и Покровка.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли восьми баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Ранее столичный департамент транспорта предупреждал о 8-балльных пробках вечером в среду из-за локальных перекрытий движения.
Так, наибольшие затруднения наблюдаются на Пречистенской и Космодамианской набережных, на улицах Большая Лубянка, Большая Якиманка и Покровка.
Кроме того, интенсивное движение наблюдается на южном и юго-восточном участке Садового кольца, а также на Цветном и Тверском бульварах.
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