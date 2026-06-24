Пробки в Москве в среду достигли восьми баллов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли восьми баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Ранее столичный департамент транспорта предупреждал о 8-балльных пробках вечером в среду из-за локальных перекрытий движения.

Так, наибольшие затруднения наблюдаются на Пречистенской и Космодамианской набережных, на улицах Большая Лубянка, Большая Якиманка и Покровка.