Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертве телефонных мошенников в Приамурье вернули почти 15 миллионов рублей.
- 48-летняя жительница Шимановска перевела мошенникам 14 миллионов 850 тысяч рублей, поверив лжесотруднику портала «Госуслуги».
- Посредника задержали в Магадане сотрудники ФСБ, а второго подозреваемого — в Москве, после чего украденные средства были возвращены законной владелице.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн - РИА Новости. Жертве телефонных мошенников в Приамурье вернули почти 15 миллионов рублей благодаря совместной операции полиции и ФСБ, сообщили в УМВД по Амурской области.
В апреле 48-летней жительнице Шимановска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала "Госуслуги". Под предлогом защиты от блокировки злоумышленники убедили женщину снять сбережения и передать их прибывшему курьеру.
"Под давлением другого собеседника потерпевшая сняла 14 миллионов 850 тысяч рублей и передала их прибывшему курьеру", - говорится в сообщении.
Посредника задержали в Магадане сотрудники ФСБ. Им оказался 22-летний уроженец Кемеровской области, который перемещался по стране и собирал наличные у обманутых граждан. На момент задержания денег у курьера уже не было - он успел передать их следующему участнику схемы. Позже при взаимодействии силовиков Приамурья и московских коллег второго подозреваемого задержали в столице.
"Изъятые у него средства в полном объеме возвращены законной владелице", - подчеркнули в ведомстве.
В отношении курьера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", он заключен под стражу.
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