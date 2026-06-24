В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники в интернете всегда торопят человека, не давая жертве времени на раздумья.

Кузьменко посоветовал обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете.

Эксперт рекомендовал запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники в интернете всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

"Вычислить мошенника в интернете проще, чем кажется. Смотрите на скорость — он всегда торопит: "скидка только сегодня", "срочно скажите код". Нормальный бизнес не сеет панику перед клиентами. Мошеннику нужно, чтобы вы не успели подумать и проверить. Если чувствуете давление — это он", - сказал собеседник агентства.

Кузьменко посоветовал всегда обращать внимание на канал связи. По его словам, мошенники подделывают номера, создают фейковые страницы в интернете и копируют логотипы. В этом случае следует положить трубку и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта.