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В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете - РИА Новости, 24.06.2026
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03:26 24.06.2026 (обновлено: 11:40 24.06.2026)
В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете

Роскачество: мошенники в интернете всегда торопят жертву перед принятием решений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники в интернете всегда торопят человека, не давая жертве времени на раздумья.
  • Кузьменко посоветовал обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете.
  • Эксперт рекомендовал запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники в интернете всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Вычислить мошенника в интернете проще, чем кажется. Смотрите на скорость — он всегда торопит: "скидка только сегодня", "срочно скажите код". Нормальный бизнес не сеет панику перед клиентами. Мошеннику нужно, чтобы вы не успели подумать и проверить. Если чувствуете давление — это он", - сказал собеседник агентства.
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Кузьменко посоветовал всегда обращать внимание на канал связи. По его словам, мошенники подделывают номера, создают фейковые страницы в интернете и копируют логотипы. В этом случае следует положить трубку и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта.
Эксперт добавил, что надо всегда запрашивать доказательства. "Когда вам предлагают услугу или выгодную сделку, спросите: где договор, кто юридическое лицо, можно ли получить документы? Настоящая компания вам их предоставит. Мошенник начнет увиливать, переводить разговор на другую тему или просто пропадет", - подчеркнул он.
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Сергей КузьменкоРоскачествоРоссияОбщество
 
 
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